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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة ورياح.. تحذيرات عاجلة في أمريكا بشأن وقوع فيضانات وأعاصير قوية

أعاصير أمريكا - أرشيفية
أعاصير أمريكا - أرشيفية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الإثنين، من احتمال هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة وأعاصير وفيضانات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بما في ذلك واشنطن.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية في بيان، إنه "من المحتمل أن يكون الطقس سيئًا في المناطق الشرقية من البلاد، ومن بين التهديدات الرئيسية الرياح المدمرة، والأعاصير في المناطق الجنوبية والوسطى من المناطق الشمالية لجورجيا والجنوب و نورث كارولينا، وست فرجينيا، فيرجينيا إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي، ميريلاند، ديلاوير، بنسلفانيا، نيويورك، نيو جيرسي”.

ومن المتوقع أن تقع واشنطن، وأكبر مدينة في ولاية ماريلاند، بالتيمور، في قلب العواصف والأعاصير.

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كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من أن الطقس في واشنطن قد يتدهور بشكل كبير في فترة الظهيرة، مع توقع هطول الأمطار وهبوب رياح تصل إلى 26 مترًا في الثانية.

كما حذرت السلطات الأمريكية السكان من احتمال حدوث فيضانات في المناطق الساحلية.

الأرصاد الجوية الأمريكية امطار غزيرة أعاصير فيضانات واشنطن

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