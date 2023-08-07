بسبب أزمة الفلبين.. الصين تتهم أمريكا بنشر الفتنة واستغلال قضية البحر الجنوبي

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن معارضتها بشدة للبيانات الأمريكية التي تدعم الفلبين في انتهاكها لحقوق بكين بالبحر الجنوبي.

وقالت الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن واشنطن تدعم الفلبين بشكل صارخ لانتهاك حقوق بكين، متهمة واشنطن بنشر الفتنة باستغلال قضية بحر الصين الجنوبي.

يأتي ذلك على خلفية اتهام خفر السواحل الفلبيني نظيره الصيني بإطلاق مدافع وخراطيم المياه على سفنها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واصفًا الأمر بأنه خطير وغير قانوني وينتهك القانون الدولي.

وأدانت الولايات المتحدة "أفعال بكين الخطيرة"، وألقت باللوم على "الميليشيات البحرية" الصينية في الحادث.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، أعربت فيه عن دعمها لحلفائها في الفلبين بعد هذه المواجهة الخطيرة.

وقالت الوزارة في البيان إن "إطلاق خراطيم المياه واستخدام مناورات إعاقة غير آمنة من قبل سفن يعد تدخلًا ضد ممارسة الفلبين القانونية لحرية الملاحة في أعالي البحار وتعريض سفن الفلبين وطاقمها للخطر".

وفي هذا الإطار دعت واشنطن الصين، إلى احترام حرية الملاحة – وهو حق تستحقه جميع الدول.