بشأن مسؤولين.. طلب عاجل من العراق إلى أمريكا والمملكة المتحدة

طلب العراق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بسرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة، حسبما قال رئيس لجنة النزاهة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن حيدر حنون قوله، إن الإنتربول أصدر "نشرات حمراء" للسكرتير الخاص والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وكذلك لوزير المالية الأسبق علي علاوي وهو عضو في مجلس الوزراء، وهو مواطن بريطاني.



وقال حنون، إن "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة الى اليوم".

وأضاف للسومرية نيوز أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت"، مطالباً الدول التي يحمل جنسيتها المطلوبين، من "وصول العراق إليهم وإلقاء القبض عليهم".