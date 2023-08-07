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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو تدافعان عن مبادئ العلاقات الدولية والتحول الديمقراطي

الصين وروسيا
الصين وروسيا

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن الصين وروسيا تدافعان عن مبادئ العلاقات الدولية المعترف بها بشكل عام وتعززان التحول الديمقراطي بينهما.

وأضافت الوزارة عن وزير الخارجية الصيني بعد اتصال هاتفي مع نظيرة الروسي سيرجي لافروف، أن الصين وروسيا تواصلان التعاون الاستراتيجي الوثيق على الساحة الدولية، وتساعدان في تشكيل عالم متعدد الأقطاب وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، والدفاع عن مبادئهما الأساسية، لافته إلى أن هذه هي المسؤولية الدولية الملقاة على عاتق الصين وروسيا.

وبحسب وزير الخارجية الصينية، فإن جهود بكين وموسكو المشتركة لتحقيق هذه الغاية "تتلاءم مع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني وانج يي وهنأه على تعيينه وزيرا للخارجية للصين.

وأضافت الخارجية الروسية إلى أنه "في 7 أغسطس، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثة هاتفية مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وانج يي".

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "لافروف هنأ نظيره الصيني بتعيينه مؤخرا رئيسا لوزارة الخارجية الصينية، وتمنى له نجاحات جديدة في عمله المسؤول".

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