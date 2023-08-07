حكم دخول الحمام بسلسلة عليها اسم الله.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “هل يجوز دخول الحمام بميدالية مكتوب عليها اسم الله؟”.

دخول الحمام بسلسلة عليها اسم الله

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأصل أن المسلم حينما يدخل الحمام لقضاء الحاجة بدون حمل آيات قرآنية أو أشياء عليها اسم الله، فيتركها خارج الحمام.

وأضاف أن هذا لو كان الأمر متيسرا ويمكن فعله، أما إذا كان هناك تعسر أو يخشى ضياع الشئ، ففي هذه الحالة يضعها بين ملابسه، ويخفيها عن الظهور، في إشارة إلى أهمية وقدسية كلام الله.

دخول الحمام بسلسلة لفظ الجلالة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل دخول الحمام بسلسلة مكتوب عليها اسم "الله" حرام شرعا؟.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن دخول الحمام بسلسلة مكتوب عليها اسم "الله" ليس حراما، منوها أن الحمام ليس ذلك الحمام الذي تحدث عنه الفقهاء الذي هو موطن النجاسة.

وأشار إلى أن الحمام بصورته الحديثة ، الغرض منه أصلا أن يكون المكان طاهرا باستمرار، ويجوز لمن دخل الحمام بهذه السلسلة المكتوب عليها لفظ الجلالة، أن يخفيها صاحبها في ثيابه، فهذا ليس حراما.

دعاء دخول الحمام

دعاء دخول الحمام ثابتٌ في السنّة النبوية عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلّم-، فقد وردَ عنْهُ -عليه الصَّلاة والسَّلام- ولفظ الحديث للبخاري: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- كانَ إذا دخلَ الخلاء، قالَ: اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ منِ الخُبثِ والخَبائثِ".