عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الصلح الذي حدث بين الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز والفنان محمد رمضان و ذلك بعد نشر الأخير منشور على فيس بوك يعلن من خلاله انتهاء الخلاف بينهما .  

شاهد الفيديو

وسط النجاحات التي يحققها محمد رمضان بأعماله الفنية، أراد أن يحقق نجاحا من نوع آخر من خلال إنهاء خلاف مع فنانة كبيرة ولها تاريخ فني كبير.

 

فبعد أن أثنت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحاتها الأخيرة على موهبة محمد رمضان، رد رمضان على هذه التصريحات بإنهاء الخلاف بينهما.

وكتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك"،:" شهادة أعتز بها وربنا ما يجيب خلاف أبداً.. حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) أستاذ محفوظ عبد الرحمن وأنا واحد من قرائه.

وقالت سمير عبد العزيز في تصريحاتها عن محمد رمضان: فنان موهوب وشاطر وعفا الله عما سلف.

وبهذه الرسائل انتهى الخلاف الذي وقع بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبد العزيز والذي بدأ بعدما رفضت الظهور معه في أعماله لأنها لا تود تجسيد شخصية أم بلطجي بعدما جسدت دور أم لعظماء.

وعقب ذلك تراجعت الفنانة سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها عن محمد رمضان وأعلنت موافقتها على تجسيد أمه في عمل فني.

ولكن وقتها سخر "رمضان" عن تراجع سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها بشأن رفضها عمل دور أمه في عمل فني وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوكً.

وقال محمد رمضان وقتها: "يااااه أخيرًا يا أستاذة.. أنا قلبي هيقف من الفرحة، بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم". 

وكانت سميرة عبد العزيز ظهرت في لقاء تليفزيوني في وقت سابق وأكدت أن محمد رمضان أساء لها وقالت :"عندما رفضت تجسيد دور أم لبلطجي لم أقصد الإساءة إلى محمد رمضان ولكن رفضي كان للدور نفسه، لكن محمد رمضان غلط فيا لأنه فكرني أقصده ووجه ليا اتهام وحش أوي، بس أنا لجأت للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقلت له شوف محمد رمضان باعت لي شتيمة على الموبايل، وبعدين أنكر أنه هو اللي كاتب كده، وقال ده واحد من معجبيني".

ووضحت وقتها سبب رفضها وقالت: أنا رفضت دور أم بلطجي لإن الناس بتلقبني بأم العظماء لإني جسدت أم الإمام الترمذي وأم أبو حنيفة وأم كوكب الشرق وأم عبد الوهاب، أنا مربيش بلطجي وميطلعش ابني بلطجي بس مقصدش محمد رمضان ومليش علاقة شخصية به".

وفي العام الماضي كان آخر تعليق للفنانة سميرة عبد العزيز على الخلاف بينهم وقالت وقتها: " ان محمد رمضان اعتذر لأشرف زكي وقال أنه مكتبش الشتيمة اللى اتبعتت ليا.
وهي قالت خلاص هو حر في اختياراته وأنا حرة في اختياراتي، واشتغل معاه لو بيعمل دور صح، ومع الأسف مشوفتش مسلسل جعفر العمدة".

وصرحت بأنها ليس لديها مشكلة في العمل مع محمد رمضان ان كان يقوم بدور مناسب.

ولكن حينها رد وقال: للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم". 

لكن بعد ذلك وجهت سميرة عبد العزيز، رسالة لمحمد رمضان، قائلة: "أنا حاليا مسامحاك وأنا مش ضدك أنا كنت ضد العمل نفسه، وربنا يبارك لك".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

موضوعات متعلقة

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

88.29 % .. تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

ضحايا الثانوية العامة.. طلاب أنهوا حياتهم بطرق مأساوية

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ