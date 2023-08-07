لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الصلح الذي حدث بين الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز والفنان محمد رمضان و ذلك بعد نشر الأخير منشور على فيس بوك يعلن من خلاله انتهاء الخلاف بينهما .

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وسط النجاحات التي يحققها محمد رمضان بأعماله الفنية، أراد أن يحقق نجاحا من نوع آخر من خلال إنهاء خلاف مع فنانة كبيرة ولها تاريخ فني كبير.

فبعد أن أثنت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحاتها الأخيرة على موهبة محمد رمضان، رد رمضان على هذه التصريحات بإنهاء الخلاف بينهما.

وكتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك"،:" شهادة أعتز بها وربنا ما يجيب خلاف أبداً.. حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) أستاذ محفوظ عبد الرحمن وأنا واحد من قرائه.

وقالت سمير عبد العزيز في تصريحاتها عن محمد رمضان: فنان موهوب وشاطر وعفا الله عما سلف.

وبهذه الرسائل انتهى الخلاف الذي وقع بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبد العزيز والذي بدأ بعدما رفضت الظهور معه في أعماله لأنها لا تود تجسيد شخصية أم بلطجي بعدما جسدت دور أم لعظماء.

وعقب ذلك تراجعت الفنانة سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها عن محمد رمضان وأعلنت موافقتها على تجسيد أمه في عمل فني.

ولكن وقتها سخر "رمضان" عن تراجع سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها بشأن رفضها عمل دور أمه في عمل فني وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوكً.

وقال محمد رمضان وقتها: "يااااه أخيرًا يا أستاذة.. أنا قلبي هيقف من الفرحة، بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم".

وكانت سميرة عبد العزيز ظهرت في لقاء تليفزيوني في وقت سابق وأكدت أن محمد رمضان أساء لها وقالت :"عندما رفضت تجسيد دور أم لبلطجي لم أقصد الإساءة إلى محمد رمضان ولكن رفضي كان للدور نفسه، لكن محمد رمضان غلط فيا لأنه فكرني أقصده ووجه ليا اتهام وحش أوي، بس أنا لجأت للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقلت له شوف محمد رمضان باعت لي شتيمة على الموبايل، وبعدين أنكر أنه هو اللي كاتب كده، وقال ده واحد من معجبيني".

ووضحت وقتها سبب رفضها وقالت: أنا رفضت دور أم بلطجي لإن الناس بتلقبني بأم العظماء لإني جسدت أم الإمام الترمذي وأم أبو حنيفة وأم كوكب الشرق وأم عبد الوهاب، أنا مربيش بلطجي وميطلعش ابني بلطجي بس مقصدش محمد رمضان ومليش علاقة شخصية به".

وفي العام الماضي كان آخر تعليق للفنانة سميرة عبد العزيز على الخلاف بينهم وقالت وقتها: " ان محمد رمضان اعتذر لأشرف زكي وقال أنه مكتبش الشتيمة اللى اتبعتت ليا.

وهي قالت خلاص هو حر في اختياراته وأنا حرة في اختياراتي، واشتغل معاه لو بيعمل دور صح، ومع الأسف مشوفتش مسلسل جعفر العمدة".

وصرحت بأنها ليس لديها مشكلة في العمل مع محمد رمضان ان كان يقوم بدور مناسب.

ولكن حينها رد وقال: للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم".

لكن بعد ذلك وجهت سميرة عبد العزيز، رسالة لمحمد رمضان، قائلة: "أنا حاليا مسامحاك وأنا مش ضدك أنا كنت ضد العمل نفسه، وربنا يبارك لك".