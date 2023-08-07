عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة"

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا موسعا مع جميع الجهات المعنية بالمجمعات الحكومية وذلك لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدا لبدء العمل بها في أسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لتقدم المجمعات خدماتها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

عمرو البسيوني: مركز طنطا شعلة تنوير وما حققه يؤكد الدور الحقيقي لقصور الثقافة

جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، العميد وسام عبد الفتاح مديرية الأحوال المدنية، الدكتور أحمد مناع الشهر العقاري، المهندس أيمن وافي مدير البريد، الأستاذ أحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين.

مع انطلاق المرحلة الأولى.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مكتب التنسيق

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع على ضرورة تضافر كل الجهود للجهات المعنية للانتهاء من تشغيل المجمعات الحكومية في أسرع وقت، وبدء تقديم خدماتها للمواطنين، وعددها 9 مجمعات حكومية بقرى مركز زفتى والعمل على تذليل أي معوقات، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والبريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، بكامل قواتهم فورا للعمل من المجمعات التي جرى الانتهاء من تأسيسها.

 

IMG-20230807-WA0031
IMG-20230807-WA0031
IMG-20230807-WA0030
IMG-20230807-WA0030
IMG-20230807-WA0029
IMG-20230807-WA0029
IMG-20230807-WA0028
IMG-20230807-WA0028
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات الحكومية القيادة السياسي القيادة السياسية المجمعات الحكومية المرحلة الأولي من المبادرة المرحلة الاول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بيان عاجل من السفارة الروسية في السنغال بعد نقل زعيم المعارضة للمستشفى

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع إجراءات استلام المجمعات الحكومية بمركز زفتى لسرعة تشغيلها

محافظة الغربية تستكمل تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالعاملين وأسرهم.. تفاصيل

تشميع 46 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

بيطري الغربية: تحصين 158 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تموين الغربية: تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بطنطا

غلق 7 محال و11 ورشة مخالفة بالمحلة

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

ترشيحاتنا

رابطة الأندية المحترفة: محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم الماضي

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شخص بقسم شرطة دار السلام

بالموبيل.. دفع فاتورة الغاز المنزلي اونلاين

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

أرجوك.. نداء عاجل من بسمة وهبة لشيخ الأزهر.. فيديو

حاكم ولاية فلوريدا يهاجم الرئيس السابق: ترامب لم يفز وبايدن الزعيم الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

المخرج أحمد علاء: عرض مسافر ليل يتناول صراع الخير والشر

والدة فرح الزاهد وشقيقتها تدعمانها في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ