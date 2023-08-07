محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة"

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا موسعا مع جميع الجهات المعنية بالمجمعات الحكومية وذلك لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدا لبدء العمل بها في أسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لتقدم المجمعات خدماتها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، العميد وسام عبد الفتاح مديرية الأحوال المدنية، الدكتور أحمد مناع الشهر العقاري، المهندس أيمن وافي مدير البريد، الأستاذ أحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع على ضرورة تضافر كل الجهود للجهات المعنية للانتهاء من تشغيل المجمعات الحكومية في أسرع وقت، وبدء تقديم خدماتها للمواطنين، وعددها 9 مجمعات حكومية بقرى مركز زفتى والعمل على تذليل أي معوقات، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والبريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، بكامل قواتهم فورا للعمل من المجمعات التي جرى الانتهاء من تأسيسها.

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