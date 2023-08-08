حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

حريق وزارة الأوقاف .. انتشرت رياح الشائعات والأخبار المضللة على الإنترنت، عن أسفر عنه الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف الأثري والتاريخي في قلب القاهرة من خسائر. .

الجماعة والإدعاءات



وبعد الإعلان عن الحادث، سرعان ما تم تداول أخبار على مواقع وحسابات ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أدعت أن الحريق التهم غرفًا تحوي وثائق ملكية لمصر في الداخل والخارج، وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

ولمتابعة المزيد حول حريق وزارة الأوقاف والشائعات حول التهام الحريق لوثائق مهمة .. تابع الفيديو جراف التالي: