الأخيرة قبل الموسم الجديد.. صلاح يقود ليفربول للفوز على دارمشتات وديًا

فاز ليفربول الإنجليزي على دارمشتات الألماني ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الأخيرة للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

محمد صلاح كان البادئ بالتسجيل لـ ليفربول بهدف أول في الدقيقة الخامسة، أعقبه بصناعة الهدف الثاني الذي سجله زميله ديوجو جوتا في الدقيقة الثامنة.

وأحرز الكولومبي لويس دياز، الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 57، فيما جاء الهدف الوحيد لـ دارمشتات في الدقيقة العاشرة عن طريق هونساك

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول، بعد التقارير التي أكدت تلقيه عرضًا ضخمًا للعب في اتحاد جدة السعودي الموسم المقبل، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا