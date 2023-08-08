عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش شايفنهم.. أول ظهور لـ بوسي بعد وفاة فطين والد ابنها

بوسي وطليقها وابنهما
بوسي وطليقها وابنهما ياسين

ظهرت المطربة بوسي، في صورة مع الملحنين حسن وعزيز الشافعي، في صورة نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ضمن كواليس أغنية “مش شايفنهم”، التي تم طرحها قبل 4 أيام. 

وتعد هذه الصورة، هي أول صورة وظهور لـ بوسي، بعد وفاة طليقها، المنتج فطين سعيد- والد ابنها “ياسين”- الذي رحل عن عالمنا قبل نحو أسبوعين. 

وكانت أغنية “مش شايفنهم” لـ بوسي، وحسن الشافعي، ودبل زوكش، قد طُرحت، يوم الخميس 3 أغسطس، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

txt

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

txt

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

txt

بعد ظهورها المثير للجدل بحمام السباحة.. إطلالة محتشمة لـ أسما شريف منير

txt

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

بوسي مع حسن وعزيز الشافعي 

وفاة طليق المطربة بوسي

رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء 25 يوليو، المنتج فطين سعيد- طليق المطربة الشعبية بوسي-. 

وأكدت الراقصة صافيناز، وفاة المنتج ومدير أعمالها فطين سعيد- طليق المطربة بوسي- حيث نشرت صورة لهما، وعلقت قائلة: «ربنا يرحمه.. أجدع شخص شوفته في حياتي». 

منشور الراقصة صافيناز 

وحرص المطرب حمزة الصغير، على نعي صديقه، المنتج فطين سعيد- طليق المطربة بوسي- بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فكتب: «لاحول ولا قوة الا بالله .. الله يرحمك يا فطين. ويغفر لك .. أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة .. خبر صادم بصراحة». 

المطربة بوسي مع طليقها وابنهما 

خلافات بوسي وطليقها 

قبل 4 سنوات، نشرت صفحة “عرب وود” عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لـ طليق الفنانة بوسي.

وعلقت صفحة “عرب وود” على الفيديو قائلة: "طليق بوسي يكشف سبب بداية الخلاف معها".

وقال طليق الفنانة بوسي في تصريحات للبرنامج: "أول الاختلافات التي كانت بيني وبين بوسي كانت أثناء تصوير فيلم "عمر وسلوى" ده فيلم قصة حب من المفترض أنها ما بينها وبين كريم محمود عبد العزيز".

وأضاف طليق بوسي: "طبعًا كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وبيحاول ميخلهاش تتكسف من الكاميرا هي بقي بدأت تتوهم حاجات تانية".

وأثارت المطربة بوسي حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها النارية التي أطلقها فور ظهورها فى برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث كشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة، وحياتها الشخصية، وأزمتها مع طليقها، وهو ما نرصده فى التقرير التالي. 

كذَّبت بوسي، تصريحات طليقها بأنه أنتج لها أغانيها أثناء فترة زواجهما، وأنفق عليها مبالغ مالية كبيرة، قائلة: “طليقي بيقول صرفت عليها، جيبوا صوري زمان وشوفوا منظري، ده مش منظر واحدة مصروف عليها الأرقام اللي بيقولها.. أنا كنت ست وراجل البيت وصرفت وعملت كل حاجة، حتى الأغاني من فلوسي، لكن كان كاتب التنازلات باسمه ويقول من إنتاجي”. 

قالت بوسي عن سبب تصريحات طليقها: “هو كان مدير أعمال زوجته الأولى أم بنته، وكانت ست شغّالة في المجال واعتزلت ولبست نقاب، وكان مدير أعمالي قبل ما نتجوز.. واتجوزنا في أول شغلنا مع بعض، وكمدير أعمالي، كان المفروض ياخد نسبة، لكن كان بياخد الفلوس اللي المفروض أنا أخدها ويدّيني النسبة”.

بوسي المطربة بوسي طليق المطربة بوسي فطين سعيد المنتج فطين سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. موقف محرج لـ أبو بكر عزت على المسرح

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

فهم غلط.. قصة مغازلة هند رستم من صبي على الشاطئ

سايب المخترعين والعلماء.. إنتصار: الإعلام ماسكين في اللي بيطبخوا على النت

بدرية طلبة: الناس بتعمل أي حاجة علشان تبقى تريند

أخبار الفن| حقيقة ارتباط عمرو دياب بـ داليدا خليل.. فارق العمر بين طليقة الفيشاوي وزوجها الجديد

عرض فيلم Mi Amigo Hugo ضمن برنامج نادي سينما فنزويلا بقصر السينما

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

ترشيحاتنا

بدء الاطلاع على أوراق طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 في هذه الأماكن

لحظة وصول الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.. فيديو

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

بينهم سياسي.. قتلى في انفجار عنيف جنوب غرب باكستان

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ