مش شايفنهم.. أول ظهور لـ بوسي بعد وفاة فطين والد ابنها

ظهرت المطربة بوسي، في صورة مع الملحنين حسن وعزيز الشافعي، في صورة نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ضمن كواليس أغنية “مش شايفنهم”، التي تم طرحها قبل 4 أيام.

وتعد هذه الصورة، هي أول صورة وظهور لـ بوسي، بعد وفاة طليقها، المنتج فطين سعيد- والد ابنها “ياسين”- الذي رحل عن عالمنا قبل نحو أسبوعين.

وكانت أغنية “مش شايفنهم” لـ بوسي، وحسن الشافعي، ودبل زوكش، قد طُرحت، يوم الخميس 3 أغسطس، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

بوسي مع حسن وعزيز الشافعي

وفاة طليق المطربة بوسي

رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء 25 يوليو، المنتج فطين سعيد- طليق المطربة الشعبية بوسي-.

وأكدت الراقصة صافيناز، وفاة المنتج ومدير أعمالها فطين سعيد- طليق المطربة بوسي- حيث نشرت صورة لهما، وعلقت قائلة: «ربنا يرحمه.. أجدع شخص شوفته في حياتي».

منشور الراقصة صافيناز

وحرص المطرب حمزة الصغير، على نعي صديقه، المنتج فطين سعيد- طليق المطربة بوسي- بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فكتب: «لاحول ولا قوة الا بالله .. الله يرحمك يا فطين. ويغفر لك .. أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة .. خبر صادم بصراحة».

المطربة بوسي مع طليقها وابنهما

خلافات بوسي وطليقها

قبل 4 سنوات، نشرت صفحة “عرب وود” عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لـ طليق الفنانة بوسي.

وعلقت صفحة “عرب وود” على الفيديو قائلة: "طليق بوسي يكشف سبب بداية الخلاف معها".

وقال طليق الفنانة بوسي في تصريحات للبرنامج: "أول الاختلافات التي كانت بيني وبين بوسي كانت أثناء تصوير فيلم "عمر وسلوى" ده فيلم قصة حب من المفترض أنها ما بينها وبين كريم محمود عبد العزيز".

وأضاف طليق بوسي: "طبعًا كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وبيحاول ميخلهاش تتكسف من الكاميرا هي بقي بدأت تتوهم حاجات تانية".

وأثارت المطربة بوسي حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها النارية التي أطلقها فور ظهورها فى برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث كشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة، وحياتها الشخصية، وأزمتها مع طليقها، وهو ما نرصده فى التقرير التالي.

كذَّبت بوسي، تصريحات طليقها بأنه أنتج لها أغانيها أثناء فترة زواجهما، وأنفق عليها مبالغ مالية كبيرة، قائلة: “طليقي بيقول صرفت عليها، جيبوا صوري زمان وشوفوا منظري، ده مش منظر واحدة مصروف عليها الأرقام اللي بيقولها.. أنا كنت ست وراجل البيت وصرفت وعملت كل حاجة، حتى الأغاني من فلوسي، لكن كان كاتب التنازلات باسمه ويقول من إنتاجي”.

قالت بوسي عن سبب تصريحات طليقها: “هو كان مدير أعمال زوجته الأولى أم بنته، وكانت ست شغّالة في المجال واعتزلت ولبست نقاب، وكان مدير أعمالي قبل ما نتجوز.. واتجوزنا في أول شغلنا مع بعض، وكمدير أعمالي، كان المفروض ياخد نسبة، لكن كان بياخد الفلوس اللي المفروض أنا أخدها ويدّيني النسبة”.