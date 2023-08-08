أخبار الفن| داليدا خليل ترقص على أغاني عمرو دياب.. وظهور بوسي بعد وفاة طليقها

داليدا خليل ترقص على أغاني عمرو دياب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أول ظهور للمطربة بوسي بعد وفاة طليقها، صور حفيدة إجلال زكي وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

انتقدت الفنانة بدرية طلبة، أفعال الأشخاص بهدف الوصول إلى التريند، معربة عن غضبها بسبب استضافة البرامج لهؤلاء الأشخاص وتسليط الضوء عليهم.

وقالت بدرية طلبة، في مقدمة برنامجها “من غير نفسنة” الذي تقدمه مع الفنانة انتصار ونوليا، عبر شاشة قناة “هي”: أي حد بقى يطلع يعمل أي حاجة علشان يبقى تريند، زي مثلًا بتاع الكشري هو على راسي، بس إحنا عارفين إنه بيحلو علشان يطلع تريند نقوم إحنا نساعده؟ يعني نخلي اللي بعده يعمل أي عبط علشان يطلع تريند وإحنا نساعده؟ اللي طالع في السوق خالف تعرف.

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمان العاصي، من عطلتها الصيفية، وخطفت الأنظار بصورة مع والدتها، في أول ظهور لها على السوشيال ميديا.

تحل اليوم، الثلاثاء 8 أغسطس، ذكرى رحيل النجمة هند رستم، أو مارلين مونرو الشرق كما لُقبت، والتي ولدت في 12 نوفمبر عام 1931، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

تركت الفنانة هند رستم، لنا العديد من الأعمال الفنية الكبيرة في تاريخ السينما، وفي هذه المناسبة نرصد واقعة غريبة تعرضت لها.

تحتفل اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، الفنانة المعتزلة إجلال زكي، بعيد ميلادها الـ 72، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1951، وقدمت العديد من الأعمال الفنية بعدما بدأت مشوارها من خلال برامج الأطفال.

ولدى إجلال زكي ، ابنة تُدعى «شيرين» من زوجها الأخير الكاتب نادر أبو الفتوح، ولدى شيرين أبو الفتوح، ابنتان، الكبرى تُدعى «حبيبة»، والصغرى تُدعى «مريم»، ويحملان شبها من جدتهما الفنانة القديرة المختفية لفترة عن الوسط الفني.

ظهرت الفنانة داليدا خليل، وهي ترقص على أغاني الهضبة عمرو دياب، وذلك خلال مقطع فيديو متداول على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، في عطلتها الصيفية.

وبدت داليدا خليل، في مقطع الفيديو منسجمة مع أغنية أنت الحظ لـ عمرو دياب، وهي ترقص عليها مرتدية ملابس الشاطئ، ليأتي هذا الفيديو تزامنا مع صورها المثيرة مع الهضبة.

ظهرت المطربة بوسي، في صورة مع الملحنين حسن وعزيز الشافعي، في صورة نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ضمن كواليس أغنية مش شايفنهم، التي تم طرحها قبل 4 أيام لصالح إحدى شركات المياه الغازية.

وتعد هذه الصورة، هي أول صورة وظهور لـ بوسي، بعد وفاة طليقها المنتج فطين سعيد -والد ابنها ياسين- الذي رحل عن عالمنا قبل نحو أسبوعين.

ردت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، على شائعات ارتباطها بـ الهضبة عمرو دياب، التي أثيرت مؤخرا بسبب الصور التي التقطتها معه في الساحل الشمالي.

وقالت داليدا خليل، إنها تحب عمرو دياب كثيرا، وأن هذه الصور هي أول لقاء يجمع بينهما وكان لي الشرف، وعلقت: «هو كتير مهضوم وحدا قريب للقلب وكتير لذيذ .. ما قادرة اقول الا هيك».