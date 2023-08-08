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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كتير مهضوم.. داليدا خليل ترقص على أغاني عمرو دياب بملابس الشاطئ

عمرو دياب - داليدا
عمرو دياب - داليدا خليل

ظهرت الفنانة داليدا خليل، وهي ترقص على أغاني الهضبة عمرو دياب، وذلك خلال مقطع فيديو متداول على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، في عطلتها الصيفية. 

وبدت داليدا خليل، في مقطع الفيديو منسجمة مع أغنية أنت الحظ لـ عمرو دياب، وهي ترقص عليها مرتدية ملابس الشاطئ، ليأتي هذا الفيديو تزامنا مع صورها المثيرة مع الهضبة. 

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ولم يظهر عمرو دياب، في مقطع فيديو داليدا خليل، الذي لم يوضح تواجد الهضبة في هذه المناسبة أم لا. 

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داليدا خليل: عمرو دياب كتير مهضوم 

كانت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، قد ردت على شائعات ارتباطها بـ الهضبة عمرو دياب، والتي أثيرت مؤخرا بسبب الصور التي التقطتها معه في الساحل الشمالي. 

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وقالت داليدا خليل، إنها تحب عمرو دياب كثيرا، وإن هذه الصور هي أول لقاء يجمع بينهما وكان لي الشرف، وعلقت: «هو كتير مهضوم.. وحدا قريب للقلب.. وكتير لذيذ.. ما قادرة أقول إلا هيك». 

وحول ما تردد حول ارتباطها بـ عمرو دياب، أجابت داليدا خليل، قائلة: «لا أبدا مش معقول واحد يعمل قصة حب من صورة يعني، بعدين ردة الفعل كانت كتير مهضومة، وما كان عندي إلا كل التعليقات الإيجابية بصراحة». 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

داليدا خليل مع عمرو دياب

وكانت داليدا خليل، قد نشرت عدة صور لها مع عمرو دياب وهو يقبلها، وعلقت عليها: “الروح”. 

 

أحدث أغاني عمرو دياب

في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

عمرو دياب 

وفي برنامج يدعى  "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي، والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli ، وتناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة، عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب، حيث وصفه بأنه الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

وحملت الحلقة عنوان (مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب) حيث تناول مقدمها الأشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية "وورلد ميوزيك أوورد" والتي حصل عليها الهضبة 4 مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم.

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية إلى العالم، من خلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية.

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