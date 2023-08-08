نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:
حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023
يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، الموافق 21 المحرم 1444 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في مصر
يهتم الكثير من المواطنين، بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء 8-8-2023 وفقًا لآخر تحديث نشره موقع “ايچيبت جولد برايس توداي” المتخصص في أسعار الذهب في مصر والوطن العربي. رائحة غاز بشارع
أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023
واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، بالبنوك المصرية . وبحسب آخر تحديث، ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي،
البيضاء بـ 61 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023.
عز بـ 37601 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023
ينشر موقع صدى البلد ، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023
يقدم صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس
يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، ويعرض موقع صدى البلد خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.
أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.