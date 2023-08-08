لتخفيف الأحمال.. ترشيد استهلاك الكهرباء بمدينة العريش

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، تنفيذ عمليه ترشيد الاستهلاك وتقليل حجم الأحمال وذلك بتقليل الاضاءة الخارجية بالشوارع وذلك لنسبة ال ٥٠% .بتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة

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ترشيد الاستهلاك:

و قد تم عقد الاجتماع التنسيقي برئاسة السكرتير العام للمجلس والادارات المعنية بديوان عام المجلس و رؤساء مناطق الخدمات بمدينه العريش .

وذلك للوقوف علي اليه تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وتنبه باخطار السادة أصحاب المحلات ودور العبادة والمصالح الحكوميه علي اناره ٥٠% داخل المقرات وعدم الاضاءه الخارجيه وتشغيل التكيف علي ٢٥ درجة.



حيث تقرر تواجد لجنة لإدارة الازمة والتي تضم الإدارة الهندسيه(تراخيص/إشغالات/الانارة العامة) رؤساء مناطق الخدمات.، علي ان يتم التنبيه بصفه مستمره واعلان الاهالي وذلك بتقرير يومي .

