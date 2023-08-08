4 تجار عملة يغسلون 50 مليون جنيه فى شراء سيارات وتأسيس شركات

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

ضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية، أجنبية") وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .