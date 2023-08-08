11 مجرما ينتحلون صفة رجال شرطة ويقتحمون منزلا لسرقته في 6 أكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ك ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بحضور ( 11 شخصا) لمسكنه وإدعوا أنهم رجال شرطة ، وعقب قيامهم بتفتيش مسكنه إكتشف إستيلائهم على (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية ) ، وحقيبة بداخلها (أوراق ومستندات خاصة به - 15 هاتف محمول) ، وعدد (4 أجهزة "لاب توب").

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (11 شخص – لعدد 6 منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات وكذا (سيارتين – 2 طبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة" وعدد من الطلقات).

بمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.