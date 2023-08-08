غلق 26 معبرا مخالفا وغير قانونى على السكة الحديد بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 26 معبر غير شرعي ومخالف على خط السكة الحديد بقرية الساحل حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

هذا وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .