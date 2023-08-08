رئيس جامعة المنصورة يتابع مشروع إنشاء مبنى الأورام الجديد

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اجتماعًا لمناقشة مشروع انشاء مبنى مركز الأورام الجديد.في اطار متابعته للمشروعات الهندسية بالقطاع الطبي.



فيما حضر الاجتماع كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب و الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة و الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية و الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام والفريق الهندسي المشرف علي المشروع وممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائمة علي تنفيذ المشروع.

كما تم استعراض معدلات التنفيذ وكيفية التغلب علي معوقات التنفيذ، حيث يمثل المركز قيمة طبية مضافة للقطاع الطبي بالجامعة، يحتوي علي جهازي معالج اشعاعي لخدمة مرضى الأورام من المحافظات المختلفة.

وقد أصدر رئيس الجامعة تعليماته بأن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل منتصف العام القادم ، وإعتبار اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى يوم الأربعاء القادم لتقدم كافة الدراسات الهندسية والإدارية والقانونية لتذليل جميع القعبات التي تواجه المشروع.

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