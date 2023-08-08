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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعدسة ابنتها ريما.. أحدث ظهور للمطربة فيروز

فيروز
فيروز

نشرت ابنة المطربة فيروز ريما الرحبانى صورة لوالدتها فى أحدث ظهور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلقت ريما ابنة فيروز قائلة : وتراجع حساب العتيق ببالها.

فيروز

فيروز 

وكانت ابنة المطربة فيروز ريما عاصى الرحبانى نشرت صورة لوالدتها من قبل عبر “فيسبوك”.

وعلقت ريما عاصى الرحبانى على الصورة التى التقطتها بنفسها، حيث كشفت عن موعد وتوقيت التقاط الصورة قائلة: “شي زهرة حمرا وبس! الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٧ و٣١ دقيقة.. بآيفون ريما عاصي الرحباني”. 
وعلقت المخرجة ​ريما رحباني​، ابنة المطربة  فيروز والمؤلف والملحن عاصي رحباني، على حفل "ليلة أمل" الذي قدمه ابن عمها المنتج ​أسامة رحباني​ والفنانة ​هبة طوجي​ والعازف العالمي ​إبراهيم معلوف​، مع إطلالة ومشاركة من الفنانة ​إليسا.

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وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “يعني بيكون الواحد عايش بأمان الله ومرتاح وناسي الله اللي خلقن بيطلعلو حدا يحطّلو ع صفحتو شي ما بعرف شو فينا نسميه! والله من بعد ما شفت هالمقطع العجيب من شي اسمو متل الحلم أو متل الكابوس هيك شي!”.

وأضافت: "فهمت ليه الكل كان ناطر قول شي! وما كنت ناوية لا شوف ولا قول إنما شرّف المقطع لعندي ما عاد فيني ما قول! اللي رح قولو ما ح يكون طويل لأن مانو محرز أعطيه أكتر من كلمتين نضاف من وقتي ومن حجمو! ويمكن تتفاجأوا باللي رح قولو!".

وتابعت: “الحق مش ع إليسا! وإليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة؛ المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع؛ ومعتقد حالو بيحقلّو يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز ومعتقد بيحقلّو يشوّه ويبهدل هالإرث براحتو بيدون حسيب ولا رقيب!”.

وأكدت: "وهالشي كلو فقط لأن عبقري متل زياد أعاد بعض الأغاني! فأعتقد الطبل إنو هو كمان عبقري ووريث وبدّو يعيد ووو نفس الأغاني! كما وإني كنت أكيدة إنو استقواء إليسا بالمرّات السابقة كان مدعوم بأذونات الطبل اللي قاعد ع المسرح! بس قد ما ذكي فضح حالو وقطع الشك باليقين!".

وقالت: "بس معليش.. إلا ما يصير في دولة وحبوسة فهيدا الموضوع ما رح فوت فيه هلق! المهم بالموضوع إنّو شغلة اللي بدّو يعيد شي ويسمّي حالو بروديوسر ويمضي ع الطالع والنازل وفوق كل الأسامي ويعربش ع الأصل والأصليين، شغلتو مينيموم يعلّم الفنان أصول اللفظ واللحن والأداء والكلاااااااااااام والكلام!.. مش شغلة المغنّي يغنّي ع ليلاه! وينبش كلام من ذاكرتو وقت كان عمرو عشر سنين! واللي بدّو يعمل تحيّة ولو كذّابيّة لعمّو أقلّه يحترملو ألحانو ويحترم ورثتو.. خاصة إذا كان عارف ومأكّد إنّو الورثة ما بيريدوا هالأغاني بالذات تنعاد (ورثة إلياس) وإذا بتمرق ع بعض الناس إنّو هاي فعلا تحيّة ما بتمرق ع كل الناس إنّها كذّابيّة!".

المخرجة ​ريما رحباني​ المطربة فيروز ريما الرحباني فيروز أغانى فيروز

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