للاستمرار مع الزمالك.. أوسوريو يشترط حصوله واللاعبين على المستحقات المتأخرة

أعلن اللاعب أحمد حسن عن قرار اوسوريو للزمالك لتسديد مستحقاته عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن :"أوسوريو يشترط على إدارة الزمالك حصول اللاعبين على كل مستحقاتهم المالية عن الموسم الحالي وحصوله على كل مستحقاته المتأخرة للاستمرار مع الفريق الموسم المقبل".

حذر أحمد حسام ميدو من إمكانية رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو سيرحل عن الزمالك إذا لم يحصل على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة وكذلك جهازه المعاون".



وأضاف: "هل ستتركون الزمالك لتقديم موسم كارثي جديد؟".



واختتم: "أنا مؤمن بأن نادي الزمالك له حق عليا، وبخدم النادي، وأنا مع الزمالك، ولست مع أي فرد ضد آخر".