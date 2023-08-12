عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

ظهور المستذئبين في
ظهور المستذئبين في اليمن

قبل أيام قليلة، اصطادوا في اليمن ذئباً شُبّه بالإنسان، لتعود إلى الواجهة مجددا شائعات ظهور "المستذئبين" الذين يقتلون الشباب في محافظة أبين .


فقد شغل مقطع فيديو وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قال ناشروه إنه يظهر اصطياد ذئب بهيئة بشرية في اليمن.

 

وتضمّن المقطع مشاهد مصورة ليلاً سمع فيها حوارٌ بين عدد من الأشخاص وتسمع طلقات نارية.

ثم ظهر بعد ذلك رأس ذئب مضرج بالدماء لكن جسمه أشبه بجسم الإنسان.

كما أرفق الفيديو بتعليق قيل فيه: "ظهور المستذئبين في اليمن… قتلوه الشباب في محافظة أبين… كنّا نظنّ أنهم مجرد مخلوقات سينمائية!".

من هو هذا الوحش؟
وبينما حصدت اللقطات مئات آلاف المشاهدات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت الحقيقة.

 

ولمتابعة المزيد حول حقيقة ظهور المستذئبين في الثمن .. تابع الفيديو جراف التالي:

اليمن المستذئبين يقتلون الشباب محافظة أبين مقطع فيديو ذئب بهيئة بشرية في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

حملات هجص.. هجوم ناري من أحمد عبدالقادر على السوشيال ميديا.. فيديو جراف

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

لماذا لم يحضر أحد مؤتمر قادة جيوش إيكواس اليوم؟

فرنسا .. إخلاء برج إيفل بالعاصمة باريس

شاهد| بطل رياضي يطلق النار على زوجته وابنته وينهي حياته في لايف بالبوسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ