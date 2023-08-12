فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

قبل أيام قليلة، اصطادوا في اليمن ذئباً شُبّه بالإنسان، لتعود إلى الواجهة مجددا شائعات ظهور "المستذئبين" الذين يقتلون الشباب في محافظة أبين .



فقد شغل مقطع فيديو وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قال ناشروه إنه يظهر اصطياد ذئب بهيئة بشرية في اليمن.

وتضمّن المقطع مشاهد مصورة ليلاً سمع فيها حوارٌ بين عدد من الأشخاص وتسمع طلقات نارية.

ثم ظهر بعد ذلك رأس ذئب مضرج بالدماء لكن جسمه أشبه بجسم الإنسان.

كما أرفق الفيديو بتعليق قيل فيه: "ظهور المستذئبين في اليمن… قتلوه الشباب في محافظة أبين… كنّا نظنّ أنهم مجرد مخلوقات سينمائية!".

من هو هذا الوحش؟

وبينما حصدت اللقطات مئات آلاف المشاهدات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت الحقيقة.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة ظهور المستذئبين في الثمن .. تابع الفيديو جراف التالي: