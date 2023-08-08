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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على 250 أسرة بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على ٢٥٠ أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرية ميت جراج بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

 وشدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة.

وأكد أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الدقهلية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة تأتي استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

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الأسر الاولى بالرعاية اللواء ممدوح شعبان ة التضامن الإجتماعي قري الدقهلية لتضامن الاجتماعى لأسر الأولى بالرعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه

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