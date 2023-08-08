عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح حلقة مدحت صالح مع محمود سعد.. غدا

مدحت صالح
مدحت صالح

تطرح ، غداً ، منصة watch it حلقة جديدة من برنامج sold out ، والذى يقوم بتقديمه الاعلامي محمود سعد ، ويتم تصويره حلقاته على أحدي المسارح الخاصة. 

 

ومن المقرر أن تطرح watch it حلقة جديدة من برنامج sold out يستضيف فيها الإعلامي محمود سعد الفنان الكبير مدحت صالح. 

 

وأحيا كل من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا جديدا فى مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان. 

 

وقام  مدحت صالح بغناء بأجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وانا مش بعيد. 

طارق الشناوي: سيناريو ع الزيرو ضعيف.. محمد رمضان مازال متعثرا كنجم سينمائي

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

وكان قد تصدر اسم الفنان مدحت صالح، مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي تويتر، بعد ساعات قليلة من نهاية حفله بدار الأوبرا المصرية. 

 

خلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى. 

 

يذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

 

الاحتفاليه تأتى تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الإعلامية.

sold out الاعلامي محمود سعد البيانو الشهير عمرو سليم الفنان الكبير مدحت صالح الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم الفنانة ريهام عبد الحكيم الفنان مدحت صالح النجم مدحت صالح دار الاوبرا المصرية ريهام عبد الحكيم رياض السنباطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

ترشيحاتنا

رد صادم من قائد فاجنر على تصريحات أمريكا بشأن تدخل قواته بالنيجر

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

50 قذيفة وطائرات مسيرة.. هجوم مكثف من القوات الأوكرانية على بيلجورود الروسية

وزير التنمية المحلية يتابع ترشيد استهلاك الكهرباء بمحافظة المنوفية

بعد كارثة كورونا.. تحرك عاجل من بريطانيا لمواجهة وباء المرض X

دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار في المعاملات التجارية مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ