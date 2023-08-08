الكاميرات كشفته| أب يخطف ابنته من أمها بعد انفصالهما.. تفاصيل

قالت الكاتبة الصحفية نور العمروسي، المتخصصة في شئون المرأة، وصاحبة مبادرة "المرأة المصرية خط أحمر"، إنها تحاول مساعدة “ حنان” لاسترداد " ندى" ابنتها المخطوفة من أبيها بعد انفصالهما عن طريق تقديم بلاغات عديدة في مديرية الأمن، وتوجهوا إلى مكتب النائب العام، وأيضا لـ وزارة الداخلية.

ولفتت “العمروسي”، خلال لقائها ببرنامج" ست الستات “المذاع على فضائية ”صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز" ، إلى الطريقة الوحشية في خطف الطفلة من والدتها.

وأوضحت حنان المخطوفة ابنتها، أن البنت تبلغ من العمر العشرة سنوات وتدعي “ ندى تامر”، فهي مخطوفة منذ سنتين وثلاث أشهر وأسبوع، فبعد انفصالها عن زوجها قامت بعمل رؤية ودية للأب بدون اللجوء للمحاكم، منوهة أنها معلمة لغة عربية إعدادى وثانوي عام، ولديها المعرفة الكاملة عن الحالة النفسية السيئة التي تتعرض لها البنات بعد انفصال أبويها.



وأكدت أنها بعد أن تم الانفصال بينها وبين والد الطفلة، تم الإتفاق بينهما وديا بعد الأنفصال على رؤية أبيها لها مرة أو مرتين أسبوعيا، وكانت الطفلة تقضي يومين مع أبيها من نهاية كل أسبوع، ولكن الرؤية الودية تحولت إلى ابتزاز وضغط نفسي من طليقها.

الكاميرات أثبتت أن والدها وعمها هما الخاطفين لبنتهم

وأضافت حنان والده ندى المخطوفة من طليقها، أنها تأكدت من أن طليقها وعمه هما الخاطفين للطفلة بشهادة الكاميرات المعلقة على بوابة العمارة، وبعد تأكد النيابة من خاطفيها، أصدرت المحكمة قرارا بضبط وإحضار الوالد والعم، ولكن الأب لم ينفذ الحكم وتغيب، مشيرة إلى أن وكيل النيابة قام بعمل جلسة للاب بالامتناع عن تسليم الصغير وتعريض حياتها للخطر.