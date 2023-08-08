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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب مهندسي مصر يستقبل نظيره الأردني.. واتفاق على توقيع بروتوكول تعاون

صدى البلد

استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، بمكتبه اليوم الثلاثاء،  المهندس أحمد سمارة الزعبي- نقيب المهندسين الأردنيين، والمهندس عبدالله غوشه- رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالأردن، بحضور الدكتور مهندس هشام سعودي والدكتور مهندس أحمد البدوي- وكيلي نقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد ناصر– أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري  محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق بالنقابة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.


كما شارك في اللقاء الدكتور مهندس عادل الحديثي– رئيس اتحاد المهندسين العرب.

نقيب مهندسي مصر يستقبل نظيره الأردني


في بداية اللقاء، رحب نقيب مهندسي مصر بكل من: نقيب المهندسين الأردنيين، ورئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية الأردنية، وقال: "أحيي الدور الوطني لنقابة المهندسين الأردنيين، ونأمل في مزيد من التعاون بين النقابتين الكبيرتين تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب"، مفندًا الملفات الرئيسية التي تُوليها نقابة المهندسين المصرية اهتمامًا كبيرًا، وعلى رأسها التعليم الهندسي والتدريب، وقال: "لدينا خطط تدريبية عالية جدًّا، ونمتلك مجموعة من المعامل الهندسية المتميزة، لتدريب شباب المهندسين ".


وأضاف: "نسعى لأن يكون هناك مجلس موحَّد للنقابات المهنية المصرية؛ لأن الآراء والمواقف بين كل تلك النقابات متقاربة، كما نسعى إلى إدخال تعديلات على قانون النقابة، لإحداث نقلة نوعية كبيرة في مسيرة النقابة ومهنة الهندسة".


وأكد "النبراوي" أن مصر بها مكاتب استشارية هندسية وبيوت خبرة تمتلك قامات وخبرات هندسية متميزة.

 

وشدد نقيب المهندسين على رفض جموع مهندسي مصر للتدخل الحزبي في شئون نقابتهم.. وقال: "انتفاضة المهندسين في جمعيتهم العمومية في مايو الماضي ضد  التدخل الحزبي في شئون نقابتهم، كانت رسالة واضحة وحاسمة في هذا  الملف، خاصة وأن نقابة المهندسين عاشت 16 عامًا تحت الحراسة بسبب التدخل الحزبي في شئونها".


وقال" النبرواي": "جادّون في أن تكون نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي -كما ينص القانون، ولدينا إصرار على عودة هذا الدور، خاصة وأن لدينا قوة عظيمة من الخبرات القادرة على تقديم المشورة الهندسية لأي مشروع هندسي".

 

نقيب المهندسين


وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شاركت في الحوار الوطني الأخير، وقدَّمت ورقة عمل تتعلق بضرورة مشاركة النقابات كاستشاري للدولة، كلٌّ في مجال تخصصه.


وقال: "المهندسون قوة مؤثرة في العمل المصري، ولكن حدث خلل في المهنة في فترات سابقة، ولمواجهة هذا الخلل أصدرت النقابة  مؤخرًا قرارات حاسمة تتعلق بالقيد في النقابة، استنادًا للقوانين التي تمنح النقابة الحق في تنظيم قيد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وكل ما تهدف إليه تلك القرارات هو ضمان جودة المهندس المصري، وزيادة كفاءته المهنية".

نقيب مهندسي مصر يستقبل نظيره الأردني


ومن جانبه، أعرب نقيب المهندسين الأردنيين عن سعادته بزيارة نقابة المهندسين المصرية، وقال: "أشعر بالفخر والاعتزاز لزيارة نقابة المهندسين المصرية"، مشيدًا بالكفاءات الهندسية الكبيرة التي يتميز بها المهندسون المصريون، داعيًا نقيب مهندسي مصر لزيارة نقابة المهندسين الأردنية لتوقيع بروتوكول تعاون وتكامل بين النقابتين، بما يحقق صالح المهنة ومهندسي البلدين.


وقال: "يمتلك المهندسون المصريون خبرات كبيرة في شتى المجالات الهندسية، ونريد في الأردن الاستفادة من تلك الخبرات، والاستعانة بها، لتكون بديلًا عن الخبراء الأجانب الذين يتم الاستعانة بهم في المشروعات الهندسية بالأردن".

 

نقيب مهندسي مصر يستقبل نظيره الأردني


وأضاف: "نحتاج إلى خبرات مهندسي مصر وخاصة في مجالات النقل والمرور والموانئ والبترول وأعمال الحفريات".


وأشار "الزعبي" إلى أن نقابة  المهندسين الأردنية تقوم بدور كبير على المستوى العربي، على رأسه المشاركة بقوة في إعادة إعمار فلسطين، وإزالة آثار ما تتعرض له الدول العربية من كوارث طبيعية، كان آخرها المشاركة في إزالة آثار زلزال سوريا مؤخرًا.


وعقّب المهندس طارق النبراوي، مؤكدًا استعداد نقابة المهندسين المصرية للتعاون مع النقابات الهندسية العربية، والمشاركة في إعادة إعمار فلسطين وليبيا والعراق وسوريا واليمن. 


ومن جانبه، قال المهندس عبدالله غوشه: "إن الأردن يعاني مشكلة نقص شديد جدًّا في تخصصات الطرق والنقل والبترول والمناجم، ونحتاج إلى خبرة أشقائنا المهندسين المصريين في هذه التخصصات، كما نحتاج إلى الاستفادة من خبراتهم في مجال تأهيل المكاتب الاستشارية للمشاركة في مشروعات الدولة".


في نهاية اللقاء، اتفق النقيبان على إعداد بروتوكول تعاون وتكامل بين النقابتين في جميع المجالات الهندسية، وعلى رأسها المجالات الاستشارية والتدريبية والعلمية.

نقيب مهندسي مصر طارق النبراوي نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب اتحاد المهندسين العرب

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