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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشاركة كبيرة باحتفالات ذكرى ثورة يوليو بمركز الثقافة السينمائية

صدى البلد

أقام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما احتفالية خاصة للأطفال بمناسبة ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة برئاسة د.عز الرجال فاروق. 

وشهد اللقاء مشاركة كبيرة من الأطفال كما تضمن الاحتفال العديد من الفعاليات التي شملت إقامة ورشة رسم ( علم مصر).

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وعرض فيلم (٤ايام مجيدة) للمخرج صلاح التهامي بالإضافة إلي ندوة حول كتاب (وصف مصر) لجمال حمدان وشرح لأهم إنجازات الثورة وهو بناء السد العالي وتحدثت خلالها الدكتورة سوسن رضوان وعقب الندوة قام الأطفال بجولة حرة  بمكتبة مركز الثقافة السينمائية العريقة، بالإضافة إلي تكريم عدد من الموهوبين المشاركين بأنشطة المركز علي مدار العام. 


أشرف علي الفعاليات الكاتبة  امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف.


يذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية  مجانية للجمهور.

الثقافة السينمائية السد العالى الدكتورة سوسن الفعاليات والأنشطة القومي للسينما

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