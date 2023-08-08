خلي بالك.. 11 خطأ يتسبب في اندلاع الحرائق | إنفوجراف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد خلال الفترة الحالية، وذلك لتوخى الحذر.

ومن جانبها تقوم الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بدورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ووضعت لهم عدة نصائح للوقاية من الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة.

الوقاية من الحرائق:

- لا تدخن فى المنزل عند الشعور بالنعاس

- لاتترك اعواد الكبريت والولاعات فى متناول الاطفال

- لاتترك الشموع او موقد الطهى دون رقابة

- لا توصل اكثر من جهاز بمصدر واحد للطاقة

- افصل التيار الكهربائى او الغار بعد الاستخدام او عند مغادرة المنزل

- تأكد من صلاحية اجهزة اطفاء الحرائق

- لاتستخدم الماء فى اطفاء حرائق الزيوت بل استخدم غطاء معدنى وقطعة قماش رطبه

- عند الشعور بتسرب غاز اقفل مصدر الغاز وافتح النوافذ وافصل الكهرباء

- لاترتدى الملابس الفضفاضة اثناء الطهى

- ابعد الاقمشة عن الاجهزة الكهربائية المنتجة للطاقة

- لاتستخدم اعواد الكبريت فى اختبار تسرب الغاز