عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

روسيا تفقد 41% من إيرادات الطاقة منذ بداية 2023 .. تفاصيل

صدى البلد

أوضحت بيانات اقتصادية أن إيرادات الطاقة الروسية تراجعت بنسبة 41.4% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك في وقت انقلب فيه فائض موازنة البلاد في العام الماضي إلى عجز منذ بداية 2023.

وعزت وزارة المالية الروسية تقلص إيرادات الطاقة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وصادرات الغاز الطبيعي، وكلاهما تأثر بشكل مباشر بالعقوبات الغربية على روسيا. ومع ذلك، قالت الوزارة إن عائدات الطاقة "تجاوزت الأهداف بشكل مريح في عام 2022، وفي طريقها الآن لتجاوز الهدف الأساسي للعام البالغ 8 تريليونات روبل".

وقالت وزارة المالية الروسية نقلا عن تقديرات أولية- إن عجز الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى يوليو  اتسع إلى 2.82 تريليون روبل (29.3 مليار دولار) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، سجلت روسيا فائضًا قدره 557 مليار روبل، لكن نفقات كبيرة لدعم حربها في أوكرانيا - التي تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة" – إضافة إلى وابل من العقوبات الغربية على صادراتها من النفط والغاز، أضرت بالموازنة منذ ذلك الحين.

وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن روسيا ضاعفت هدف الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، مع ارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا وفرض ضغوطًا متزايدة على مالية الدولة.

وتوقفت وزارة المالية عن نشر بيانات تنفيذ الميزانية الشهرية منذ العام الماضي، لكن بناءً على أرقام نشرت يوم الجمعة، فقد سجلت روسيا عجزًا في يوليو بلغ 222 مليار روبل، بعد فائض شهري في يونيو.

الهدف الأساسي الروسية العقوبات الغربية على روسيا العقوبات الغربية الغاز الطبيعى المالية الروسية الناتج المحلي النفط والغاز انخفاض أسعار تريليون روبل صادرات الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

ترشيحاتنا

أركب أرخص سيارة فرنسية بـ 110 آلاف جنيه

الشيخ يسري عزام: لهذا السبب أُطلق على السيدة نفسية لقب "نفيسة العلوم"

كامل الوزير: في نهاية 2024 لن نستورد أي عربة للنقل بكافة أشكاله

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدم حكاية كتاب «القرآن والفلسفة»

محدش أذاه.. وكيل أمن الدولة الأسبق لـ صدى البلد: سيد قطب غبي لكنه مدرب

إعلامي: بيراميدز يتعاقد مع أشرف بن شرقي .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

فيديو

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ