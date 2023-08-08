عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة اخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء في حادث تصادم دراجة بخارية مع مركبة توك توك بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توكوتك بدراجة بخارية بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى، أسفر عن مصرع موظف بالأوقاف وإصابة شخص ونجله، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفى.

بني سويف.. تحرير 26 محضرا والتحفظ على دقيق مدعم ولحوم غير صالحة

تحصين 74 ألف رأس من الثروة الحيوانية في بني سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم للمصابين.

استقبل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف،  وجيه فتحي، 45 سنة، جثة هامدة، موظف بالأوقاف، مقيم بقرية كفر ابجيج، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.

كما استقبل مستشفى الواسطى المركزى، رمضان سلطان، 33 سنة، مقيم بقرية أنفسط، وبه كسر بالزراع الايمن، وكسر بالقدم اليمني، و غيبوبه تامه، و نجلتة  منه رمضان، 6 سنوات، وبها  جروح وسحجات، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي لحقت بهما خلال الحادث.

اصابة شخص استدعاء الطبيب الشرعى الفحوصات الفحوصات ا الفحوصات الطبية القانونية العلاج اللازم المستشفى تلقى العلاج اللازم حادث انقلاب دراجة بخارية شرطة النجدة مستشفى الواسطى المركزي مستشفى الواسطي مركز الواسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

بني سويف.. تحرير 26 محضرا والتحفظ على دقيق مدعم ولحوم غير صالحة

تحصين 74 ألف رأس من الثروة الحيوانية في بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتقديم التيسيرات لحملة طرق الأبواب

إصابة 3 أشقاء بمشاجرة بين عائلتين في بني سويف

رحلة عمرة و10 آلاف جنيه لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء بني سويف

الكشف وتوفير العلاج لـ1200 حالة في 6 تخصصات بقافلة "الصحة" ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة آيادي مصر لتنمية الصناعات الحرفية والتراثية

تحصين 71 ألفا من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

ترشيحاتنا

مفاجأة.. شيكابالا ينفي ادعاءات مرتضى منصور: لا يوجد حجز على الزمالك

قدم الآن.. وظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

بسبب انهيار بايدن الاقتصادي.. ترامب يكشف عن أولي قراراته حال انتخابه رئيسا

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

هذا ردي على رئيس الزمالك السابق.. شيكابالا يخرج عن صمته ويكشف كواليس غرامة لشبونة

نشرة الحوادث.. مرتضى منصور أمام المحكمة غدا ووكيل أمن الدولة الأسبق يتحدث عن سيد قطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

رقص محمود كريم عبد العزيز في حفل زفاف ابن سليمان عيد| شاهد

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ