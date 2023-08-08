مصرع شخص وإصابة اخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء في حادث تصادم دراجة بخارية مع مركبة توك توك بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توكوتك بدراجة بخارية بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى، أسفر عن مصرع موظف بالأوقاف وإصابة شخص ونجله، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم للمصابين.

استقبل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، وجيه فتحي، 45 سنة، جثة هامدة، موظف بالأوقاف، مقيم بقرية كفر ابجيج، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.

كما استقبل مستشفى الواسطى المركزى، رمضان سلطان، 33 سنة، مقيم بقرية أنفسط، وبه كسر بالزراع الايمن، وكسر بالقدم اليمني، و غيبوبه تامه، و نجلتة منه رمضان، 6 سنوات، وبها جروح وسحجات، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي لحقت بهما خلال الحادث.