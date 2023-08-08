هل الرغبة في التحول الجنسي اضطراب؟.. أستاذ طب نفسي يجيب

قال الدكتور محمد عادل الحديدي أستاذ الطب النفسي بحامعة المنصورة، إن فكرة التحول الجنسي من الذكر للأنثي أو العكس تسمى بعلم النفس " الهوية الجنسية"، فهوية الشخص هي شعوره الداخلى بنفسه وهو الذي يحدد تأييده لهذه الفكرة أو الابتعاد عنها، والطبيعي أن يشعر الرجل بذكورته والسيدة تشعر بذاتها.

الأديان السماوية جرمت التحول الجنسي

وأضاف الحديدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة”، المذاع على فضائية etc، تقديم الإعلامية “إنجي أنور” أن كل الأديان السماوية منذ بداية الحياة جرمت عملية الجنسية المثلية، وبدأ بالفعل أن يكون هناك اتجاه معاد للجنسية المثلية بشكل كبير.

وأكمل الحديدي، أنه تم تصنيف وتشخيص الجنسية المثلية لمرض من الأمراض النفسية، فأصبح هو التصنيف الثاني للأمراض النفسية التابعة للجامعة الأمريكية للطب النفسي، وكان هذا المرض يُعالج، فالنسخة الثانية من تصنيف الأمراض كان يصنف المثلية الجنسية كأمراض نفسية.