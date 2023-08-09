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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية .. سجّل في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات عبر هذا الرابط

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، متابعته لتسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

وقال الدكتور مصطفى رفعت إنه في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المُنعقدة يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، تم فتح باب التسجيل في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، التي بدأت بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات"، والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات"، والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية"، للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024، موضحًا أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني للتسجيل قبل موعد الاختبارات بخمسة أيام.

 

 

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الطلاب الراغبين في التقدم للاختبارات، يُمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:

1. اختبارات كليات التجارة:
https://scu.eg/news/comm_competition/

 

2. اختبارات كليات الهندسة:
https://scu.eg/news/eng_competition/

 

3. اختبارات كليات الزراعة:
https://scu.eg/news/agri_competition/

 

4. اختبارات كليات الحقوق:
https://scu.eg/news/law_competition

 

طلاب الجامعات المجلس الأعلى للجامعا الأعلى للجامعات

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