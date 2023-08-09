لدعم فريق كرة السلة .. الأهلي يضم نجم الزمالك لمدة 4 مواسم

أتم النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى كيجو لاعب كرة السلة السابق بنادي الشمال القطري والزمالك لدعم فريق كرة السلة رجال في الموسم المقبل.

ووقع كيجو على عقود انتقاله للأهلي لمدة 4 مواسم ، لينهي الأهلي صفقته المحلية في الموسم المقبل .

وكان مصطفى كيجو قد رحل عن الزمالك في الموسم الماضي بسبب عدم الحصول على مستحقاته وفسخ عقده وانتقل لفريق الشمال القطري قبل العودة لمصر هذا الموسم والانتقال للأهلي .

ويسعى الأهلي لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد والمنافسة على كافة البطولات المحلية ، وأيضا المشاركة في الدوري الإفريقي BAL وكأس العالم للأندية .