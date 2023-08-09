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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم النصر السابق: أتمنى شيكابالا بالدوري السعودي.. والمنافسة على صلاح ستكون شرسة

صدى البلد

قال علي كميخ نجم النصر السعودي السابق، إنه يتمنى انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، إلى أحد أندية الدوري السعودي، ووصفه بأبرز لاعبي الزمالك في بطولة كاس الملك سلمان.

وأضاف كميخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن خروج نادي الزمالك من بطولة كأس الملك سلمان، كان أمرا محزنا على الجميع، خاصة أنه قدم بطولة جيدة وكان خروجه مشرفًا.

وأشار إلى أن حضور جماهير الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان من مميزات المسابقة، موضحًا أن مباراة النصر والشرطة العراقي ستكون صعبة للغاية، على الرغم من أن «العالمي» فريق متكامل، مضيفًا «أتوقع أن يكون النهائي بين النصر والهلال».

وواصل تصريحاته، بأن محمد صلاح سطر اسمه بالذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي، والمنافسة بين الأندية السعودية على ضمه ستكون شرسة، متمنيًا وجوده في النصر قائلًا: «سيكون أمرا جيدا وثنائية صلاح وكريستيانو رونالدو ستكون مميزة في العالمي».

واختتم تصريحاته «محمد الشناوي أفضل حارس في مصر ومن أفضل حراس إفريقيا، وتواجد اسمه على رادار الأندية السعودية يزيد من قوة المسابقة، واهتمام النصر بضمه أمر رائع».

النصر النصر السعودي علي كميخ كميخ شيكابالا

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