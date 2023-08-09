مسببالك إحراج.. اكتشف أسباب وعلاج رائحة القدم الكريهة

تتمثل الأسباب الرئيسية وراء ظهور رائحة القدم الكريهة في تراكم العرق والبكتيريا عليها والالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي .

يمكن أن تحدث رائح القدم الكريهة بسبب زيادة كمية التعرق والتى تتأثر بما يلي:

الطقس الحار

ممارسة الرياضة العنيفة

وقوف طوال اليوم

زيادة الوزن

التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال فترة البلوغ وانقطاع الطمث والحمل

بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب

حالة تسبب التعرق المفرط تسمى فرط التعرق

بالإضافة إلى ارتداء حذاء من خامات رديئة

علاج رائحة القدم الكريهة

نصيحة غير عاجلة:راجع طبيب عام إذا لم تتحسن رائحة القدم الكريهة بعد معالجتها في المنزل أو تأثر قدمك ذات الرائحة الكريهة على حياتك اليومية

العلاجات الطبية للأقدام ذات الرائحة الكريهة

يعتمد علاج رائحة القدم الكريهة على السبب كالتالي

إذا كانت رائحة قدمك ناتجة عن عدوى فطرية ، فقد يصف لك الطبيب علاجًا أقوى مضادًا للفطريات للتخلص منها.

إذا كان السبب هو التعرق ، فقد يقترحون مضادًا أقوى للعرق أو علاجًا لتقليل التعرق.

قد يساعد علاج يسمى الرحلان الشاردي في التعرق ، والذي يتضمن تمرير تيار كهربائي ضعيف عبر المناطق المصابة.

قد يقترح طبيبك أيضًا أن ترى اختصاصي القدم (أخصائي أقدام) إذا كانت مشكلات العناية بالقدم التي تعاني منها لا تختفي بسرعة.

