عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مسببالك إحراج.. اكتشف أسباب وعلاج رائحة القدم الكريهة

رائحة القدم
رائحة القدم

 تتمثل الأسباب الرئيسية وراء ظهور رائحة القدم الكريهة في تراكم العرق والبكتيريا عليها والالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي .

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

يمكن أن تحدث رائح القدم الكريهة بسبب زيادة كمية التعرق والتى تتأثر بما يلي:

الطقس الحار
ممارسة الرياضة العنيفة 
وقوف طوال اليوم
زيادة الوزن
التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال فترة البلوغ وانقطاع الطمث والحمل
بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب
حالة تسبب التعرق المفرط تسمى فرط التعرق

بالإضافة إلى ارتداء حذاء من خامات رديئة 

علاج رائحة القدم الكريهة 
نصيحة غير عاجلة:راجع طبيب عام إذا لم تتحسن رائحة القدم الكريهة بعد معالجتها في المنزل أو تأثر قدمك ذات الرائحة الكريهة على حياتك اليومية

العلاجات الطبية للأقدام ذات الرائحة الكريهة
يعتمد علاج رائحة القدم الكريهة على السبب كالتالي

إذا كانت رائحة قدمك ناتجة عن عدوى فطرية ، فقد يصف لك الطبيب علاجًا أقوى مضادًا للفطريات للتخلص منها.

إذا كان السبب هو التعرق ، فقد يقترحون مضادًا أقوى للعرق أو علاجًا لتقليل التعرق.

قد يساعد علاج يسمى الرحلان الشاردي في التعرق ، والذي يتضمن تمرير تيار كهربائي ضعيف عبر المناطق المصابة.

قد يقترح طبيبك أيضًا أن ترى اختصاصي القدم (أخصائي أقدام) إذا كانت مشكلات العناية بالقدم التي تعاني منها لا تختفي بسرعة.
 

رائحة القدم الالتهابات الفطرية التغيرات الهرمونية التعرق المفرط العلاجات الطبية زيادة الوزن فرط التعرق مضادات الاكتئاب اسباب رائحة القدم الكريهة اسباب رائحة القدم علاج رائحة القدم علاج رائحة القدم الكريهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

تدمر الوجه .. كيف تحمى نفسك من الشعيرات الدموية

احذروا.. التأخر في اكتشاف أمراض الكلي يسبب مضاعفات خطيرة

شبه التين الشوكي وبـ800 جنيه.. فاكهة تثير الجدل على السوشيال ميديا

لو عايزة تخسي في الرضاعة.. اتبعي هذه النصائح

احترس.. أدوية تتسبب في نقص فيتامين د

احترس.. زيادة فيتامين د تهددك بهذه المخاطر

مش بس السكر .. كثرة التبول والضعف مؤشر لهذا المرض الخطير

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

ترشيحاتنا

لعلاج اضطرابات الغدد والصدفية.. تحذير من عبوات مقلدة لـ دواء شهير بالأسواق

السعودية تحذر رعاياها في لوس أنجلوس من الإضراب العمالي.. ما الأمر؟

إيهاب الكومي يكشف أسراراً جديدة بشأن أزمة شيكابالا ومرتضى منصور |فيديو

نجم الزمالك السابق يوجه طلباً عاجلاً لـ شيكابالا

مصطفى بدرة: “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية

دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بدون ريجيم.. ابتكار طريقة جديدة لإنقاص الوزن

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ