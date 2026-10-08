تحذير.. مكون رئيسي في اللانش بوكس خطر على صحة الأطفال

تعد العصائر المعلبة والمغلفة من أشهر الأشياء التي يتم إضافتها لحقيبة الأطفال بسبب الاعتقاد أنها بدائل صحية وسريعة للفاكهة الطازجة، لكن حقيقتها الغذائية تختلف تماماً عن هذه الافكار.

إليك أبرز الأضرار الصحية المترتبة على استهلاك العصائر المعلبة بانتظام وفقا لما ذكره موقع Health Vectors

فقدان الألياف الطبيعية



تخضع العصائر المعلبة لعمليات معالجة وحرارة عالية تؤدي إلى تدمير الألياف الغذائية وتجريد الفاكهة من لبها وتتسبب غياب الألياف في سرعة امتصاص السكر داخل الجسم وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ارتفاع نسبة السكريات والسعرات الحرارية

تحتوي هذه العصائر على كميات كبيرة من السكر المعالج والمضاف لتعزيز المذاق وحفظ المنتج ويؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر إلى فرز كميات زائدة من الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وزيادة الوزن.

المواد الحافظة والنكهات الاصطناعية

تعتمد العصائر المعبأة على مواد حافظة كيميائية، ونكهات، وألوان اصطناعية لزيادة مدة صلاحيتها وتحسين مظهرها وقد تسبب هذه المواد آثاراً جانبية طويلة المدى على الصحة وتزيد من احتمالية حدوث الحساسية لدى بعض الأفراد.

تأثير المعالجة الحرارية البسطرة

تتعرض العصائر لمعالجة حرارية شديدة لقتل البكتيريا ولضمان التخزين لفترات طويلة، ولكن هذه العملية تؤدي أيضاً إلى تفكيك معظم الفيتامينات الحساسة للحرارة، مثل فيتامين C، والعناصر الغذائية الطازجة.

زيادة خطر الكبد الدهني وأمراض القلب



يرتبط الاستهلاك المنتظم لفركتوز السكر المضاف في العصائر المعلبة بتراكم الدهون على الكبد، وهو ما يعرف بالكبد الدهني، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ينصح باستبدال العصائر المعلبة بتناول الفاكهة الطازجة بكامل أليافها، أو إعداد العصائر الطبيعية في المنزل واستهلاكها مباشرة دون إضافة سكر