قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
زوجته تتعاطى المخدرات.. التضامن تنقذ أب و 5 أبناء مقيمين في الشارع
الصحة: حركة وطنية موحدة لمكافحة الأمراض غير السارية حتى 2030 عبر خريطة طريق واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشان تعالجه صح.. اعرف أسباب تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
اسماء محمد

يعد تساقط الشعر من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من النساء والرجال.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أسباب تساقط الشعر. 

التاريخ العائلي (الوراثة)

 السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو حالة وراثية تحدث مع تقدم العمر، وتُعرف بـ "الصلع الوراثي" 

 ويحدث عادةً بشكل تدريجي؛ على شكل انحسار لخط الشعر عند الرجال، وزيادة في اتساع فرق الشعر أو خفّته عند النساء.

التغيرات الهرمونية والحالات الطبية

يمكن أن تسبب العديد من الحالات تساقطًا دائمًا أو مؤقتًا للشعر، بما في ذلك التغيرات الهرمونية الناتجة عن الحمل والولادة، وانقطاع الطمث، ومشكلات الغدة الدرقية.

 وتشمل الحالات الطبية أيضًا داء الثعلبة المرتبط بالمناعة الذاتية، والتهابات الفروة مثل القوباء الحلقية.

الأدوية والمكملات الغذائية

قد يكون تساقط الشعر تأثيرًا جانبيًا لبعض الأدوية، مثل تلك المستخدمة لعلاج السرطان، والتهاب المفاصل، والكتئاب، ومشكلات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

العلاج الإشعاعي للرأس

قد يؤدي إلى تغير في طبيعة نمو الشعر بعد نموه من جديد.

التعرض لموقف شديد التوتر 

 يلاحظ العديد من الأشخاص تساقطًا عامًا للشعر بعد عدة أشهر من التعرض لصدمة جسدية أو عاطفية، و هذا النوع من التساقط يكون مؤقتًا في الغالب.

تصفيف الشعر والمعاملات الكيميائية

 

 التصفيف المفرط أو تسريحات الشعر التي تشده بشدة مثل الضفائر المشدودة ويمكن أن تسبب نوعًا من التساقط يُعرف بـ "ثعلبة الشد"  كما أن المعالجات الزيتية الساخنة والمواد الكيميائية قد تؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه.

الشعر أسباب تساقط الشعر تساقط الشعر الأدوية المناعة المكملات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

ووزيرا العمل والإتصالات يشهدان توقيع الاتفاقية

مذكرة لدعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بوزارة العمل

التضامن الاجتماعى

الرائدات الاجتماعيات : دورنا تطوعي .. ونؤدي رسالة مهمة بتوعية دعم ومساعدة الأسر

جبل

من الجبل إلى البحر.. كيف تعيد أعمال التسوية تشكيل المشهد العمراني؟

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد