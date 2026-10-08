عشان تعالجه صح.. اعرف أسباب تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من النساء والرجال.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أسباب تساقط الشعر.

التاريخ العائلي (الوراثة)

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو حالة وراثية تحدث مع تقدم العمر، وتُعرف بـ "الصلع الوراثي"

ويحدث عادةً بشكل تدريجي؛ على شكل انحسار لخط الشعر عند الرجال، وزيادة في اتساع فرق الشعر أو خفّته عند النساء.

التغيرات الهرمونية والحالات الطبية

يمكن أن تسبب العديد من الحالات تساقطًا دائمًا أو مؤقتًا للشعر، بما في ذلك التغيرات الهرمونية الناتجة عن الحمل والولادة، وانقطاع الطمث، ومشكلات الغدة الدرقية.

وتشمل الحالات الطبية أيضًا داء الثعلبة المرتبط بالمناعة الذاتية، والتهابات الفروة مثل القوباء الحلقية.

الأدوية والمكملات الغذائية

قد يكون تساقط الشعر تأثيرًا جانبيًا لبعض الأدوية، مثل تلك المستخدمة لعلاج السرطان، والتهاب المفاصل، والكتئاب، ومشكلات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

العلاج الإشعاعي للرأس

قد يؤدي إلى تغير في طبيعة نمو الشعر بعد نموه من جديد.

التعرض لموقف شديد التوتر

يلاحظ العديد من الأشخاص تساقطًا عامًا للشعر بعد عدة أشهر من التعرض لصدمة جسدية أو عاطفية، و هذا النوع من التساقط يكون مؤقتًا في الغالب.

تصفيف الشعر والمعاملات الكيميائية

التصفيف المفرط أو تسريحات الشعر التي تشده بشدة مثل الضفائر المشدودة ويمكن أن تسبب نوعًا من التساقط يُعرف بـ "ثعلبة الشد" كما أن المعالجات الزيتية الساخنة والمواد الكيميائية قد تؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه.