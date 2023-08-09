لإنقاذ هاتفك.. تعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

مع استخدام الكثير منا الهواتف الذكية، فإن أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث هو إسقاط هاتفك عن طريق الخطأ في الماء، لذا بدلا من محاولة إنقاذ الهاتف عند وقوعه في الماء بالطرق التقليدية، مثل هزه بقوة لمحاولة إخراج قطرات الماء العالقة بالداخل، لابد من معرفة ماذا تفعل عند حدوث ذلك؟، فهناك فرصة كبيرة في إنقاذه، وبدء تشغيل الهاتف مرة أخرى.

قد يكون هاتفك لديه حماية عالية ضد الماء والغبار، ويمكنه مقاومة المياه لفترة زمنية محددة، ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسوء، ويمكن أن يتسبب ذلك في تلف داخلي للهاتف أو فشل الشاشة وشاشة اللمس، أو حتى أسوأ من ذلك.

ولضمان الحد الأدنى من الضرر، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها على الفور لمنع حدوث ذلك، ولإنقاذ هاتفك بعد وقوعه في الماء، سنلقي نظرة على بعض النصائح التي يمكنك القيام بها لحفظ هاتفك الذكي المبتل.



ماذا يجب أن تفعل إذا أسقطت هاتفك في الماء؟

- أخرج هاتفك الذكي من الماء على الفور وجففه جيدًا بقطعة قماش نظيفة.

- إذا كان الهاتف قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله على الفور.

- قاوم الرغبة في فتحه وتحقق من أنه يعمل؛ لأن هذا قد يمنعه من العمل بشكل أكبر، إذا كان مغلقا، فاتركه كذلك.

ماذا يجب أن تفعل إذا أسقطت هاتفك في الماء؟

- إذا كان ذلك الأمر ممكنا، قم بإزالة الجزء الخلفي وإزالة البطارية، للأسف لا يمكنك القيام بهذه الخطوة مع أجهزة آيفون والهواتف الذكية المتطورة الأخرى.

- قم بإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة من الهاتف إذا كان لديك واحدة.

- قم بهز هاتفك الذكي بلطف لإزالة أي ماء في منفذ سماعة الرأس ومقبس الشحن والمنافذ الأخرى.

- ضع هاتفك الذكي في وعاء من الأرز الجاف وقم بتغطيته بالكامل واتركه لمدة 48 ساعة على الأقل.

ماذا يجب أن تفعل إذا أسقطت هاتفك في الماء؟

- عندما تنتهي الـ 48 ساعة، تحقق من عدم دخول الأرز داخل منافذ الهاتف، وقم بإزالة أي حبوب باستخدام ملقط صغير.

- يمكنك تشغيل هاتفك، وإذا نجحت؛ فتأكد من نسخ جميع بياناتك احتياطيا على الفور، في حالة توقفها عن العمل مرة أخرى.