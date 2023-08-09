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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم طرحه منذ أيام.. شوجر دادي يدخل الأعلى مشاهدة في مصر

شوجر دادي
شوجر دادي

تمكن فيلم شوجر دادي، من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip  علي الرغم من طرحه منذ عدة أيام . 

ولم يسطيع فيلم شوجر دادي من المنافسة في قائمة الاعمال الخمسة الاعلي مشاهدة ، حيث احتل المركز السابع ضمن الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر . 

 

يشار إلى أنه يشارك في بطولة فيلم "شوجر دادي"، كل من النجوم “ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، تامر هجرس، فرح الزاهد، مي الغيطي”، وهذا العمل من والفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

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وكانت منصة شاهد قد طرحت فيلم فيلم “ فضل ونعمة ” من بطولة ماجد الكدواني ،  هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

 

فيما تدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي، حيث تدور الأحداث حول أسرة مصرية تمر بأزمة مالية، ويقرر رب الأسرة تخطي الأزمة بافتتاح مطعم يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

 

ومن ناحية أخرى، تستعد منصة شاهد vip ، لطرح فيلم 19 ب خلال شهر اغسطس الحالي ، والعمل من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح .

فيلم شوجر دادي فيلم فضل ونعمة محمد ممدوح محمد رمضان مرعى البريمو منصة شاهد vip منصة شاهد

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