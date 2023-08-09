برلماني: توطين الهيدروجين الأخضر يسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية

ثمن النائب محمود عادل شعلان ، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات أجنبية مباشرة.



و أكد " شعلان " فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذه الخطوة ستستهم في تقليص الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ، إلى جانب التحـول إلى نموذج تنموى مستدام يتسـق مـع جـهـود الحفاظ علـى البيئـة ومواجهـة تغير المناخ خاصة مع ما يمثله التحول الأخضر، من فرصة واعـدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فى العديد من القطاعات الحيوية .

و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء ، اجتماعًا؛ لمناقشة عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و روبرتس لودافيكس، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، واللواء محمد مصطفى، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي.