عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توطين الهيدروجين الأخضر يسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

ثمن النائب محمود عادل شعلان ، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات أجنبية مباشرة.


و أكد " شعلان " فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذه الخطوة ستستهم في تقليص الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ، إلى جانب التحـول إلى نموذج تنموى مستدام يتسـق مـع جـهـود الحفاظ علـى البيئـة ومواجهـة تغير المناخ خاصة مع ما يمثله التحول الأخضر، من فرصة واعـدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فى العديد من القطاعات الحيوية .  

 

و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء ، اجتماعًا؛ لمناقشة عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر.

 

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و روبرتس لودافيكس، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، واللواء محمد مصطفى، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

محمود عادل شعلان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصادر الطاقة التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة الضحية تكشف كواليس كارثية

أنا واخد بطولات أكتر منك.. أحمد مرتضى منصور يرد على أيمن يونس

ترشيحاتنا

24 جنيها للعلبة.. إيسترن كومباني أسعار سجائر كليوباترا ثابتة ولم تتغير

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية

أنواع ستائر السيارات وأهمية استخدامها في الصيف | تفاصيل

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

للأطفال والكبار.. أفضل حل لتجنب حمو النيل وكيفية علاجه

فيديو

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ