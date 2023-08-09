بعد شكوى على فيسبوك.. ضبط هارب من تنفيذ عدة أحكام بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين ، وصدور عدد من الأحكام القضائية ضده ، ملتمساً تنفيذها.

بالفحص تبين أن الشاكى "صاحب الحساب" (محامى حر - مقيم بدائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ) ، وباستدعائه قرر أنه القائم على نشر التعليق ومقطع الفيديو (محل الشكوى) وأضاف بوجود خلافات بين كل من (شقيق والدته) والمشكو فى حقه (مقيم بذات العنوان) بسبب الميراث ، وبتاريخ 1 الجارى حدثت بينهما مُشادة كلامية حاول خلالها المشكو فى حقه التعدى على شقيق والدة الشاكى، ولم يحرر بشأنها ثمة محاضر وأضاف بأن المشكو فى حقه صادر ضده أحكام قضائية لذلك قام بالنشر ملتمساً ضبطه وعقب علمه بضبطه بتاريخ 2 الجارى وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله تنازل عن شكواه.

وبالعرض على النيابة العامة قامت بالتنفيذ على المذكور بالحبس فى الأحكام الصادرة ضده.