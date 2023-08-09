تطور مفاجئ.. شقيقة نيمار تثير الجدل حول انتقاله إلى برشلونة

كشفت تقارير اعلامية عن مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ودور شقيقته رافييلا في انتقاله الي نادي برشلونة الاسباني خلال فترة انتقالات اللاعبين فى ميركاتو الصيف.

وذكرت التقارير الاعلامية ان شقيقة نيمار استخدمت صورة لتثير الجدل حول مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كانت الأيام الماضية شهدت الكشف عن رغبة نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في العودة من جديد إلى برشلونة الاسباني خلال الانتقالات الصيفية وسط تأكيدات على أنه أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل.

أفادت التقارير الاعلامية ان شقيقة نيمار أشعلت الشائعات من جديد، بعدما نشرت صورة أثناء جلوسها في طائرة، مع وضع علم إسبانيا على الصورة، في إشارة إلى توجهها إلى هناك.

وشددت التقارير الاعلامية على ان الجميع يعلم بعلاقة نيمار الوثيقة للغاية مع شقيقته رافاييلا، ولذلك فإن مثل تلك الصورة قد تشير بالفعل إلى إمكانية حدوث شيء ما بخصوص انتقاله إلى برشلونة.

برشلونة يكشف حقيقة ضم نيمار

علق ماتيو أليماني مدير إدارة كرة القدم في برشلونة، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وأكد أليماني، في تصريح مقتضب، أبرزته صحيفة “سبورت”، أن اسم البرازيلي نيمار دا سيلفا ليس مطروحا على الطاولة، مضيفا: "نركز حاليا على ملف المغادرين، أما بقية الأمور مجرد أحاديث صحفية".

ورحل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، بعد سداد قيمة الشراط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

ويرتبط البرازيلي نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 31 عاما، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لكن ذكرت بعض التقارير الصحفية أنه أبلغ ناديه برغبته في الرحيل.

وارتبط اسم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالعودة إلى البارسا، في ظل اقتراب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من الانتقال لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

وترددت أنباء قوية حول رغبة الهلال السعودي في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب نجوم الساحرة المستديرة.

