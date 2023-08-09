ضبط 8 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة إستهدفت دوائر المديرية .

أسفرت جهودها عن ضبط (8) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية بحوزة (8متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") و ضبط (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (808) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .