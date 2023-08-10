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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

أزمة سيد عبدالحفيظ
أزمة سيد عبدالحفيظ

وجّه مجلس إدارة النادي الأهلي  الشكر إلى سيد عبد الحفيظ بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

خالد مرتجى

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة في الأهلي  مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.


 
ونشبت مشادة بين خالد مرتجي و سيد عبد الحفيظ، وبناء عليه تقدم مرتجي بشكوى للخطيب بسبب غضب سيد عبد الحفيظ منه لإلقاء اللوم عليه.

ولمتابعة المزيد حول أسباب الإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ نم منصب مدير الكرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

سيد عبد الحفيظ مجلس إدارة النادي الأهلي العديد من الإنجازات المحلية والقارية خالد مرتجي مدير الكرة لجنة التخطيط

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