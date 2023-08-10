دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

وجّه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى سيد عبد الحفيظ بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

خالد مرتجى

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة في الأهلي مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.





ونشبت مشادة بين خالد مرتجي و سيد عبد الحفيظ، وبناء عليه تقدم مرتجي بشكوى للخطيب بسبب غضب سيد عبد الحفيظ منه لإلقاء اللوم عليه.

ولمتابعة المزيد حول أسباب الإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ نم منصب مدير الكرة .. تابع الفيديو جراف التالي: