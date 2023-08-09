نسي يمسحها.. إسكرين شوت يكشف كذب ادعاءات حقوقي إخواني بشأن فض رابعة

واصلت جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها أكاذيبها ومحاولاتها لتغيير الحقائق الخاصة بأحداث فض رابعة والنهضة .

ونشرت بعض المواقع الإخوانية تصريحات لعمرو مجدي أحد الحقوقيين الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تضمنت الكثير من الأكاذيب بشأن فض رابعة والنهضة .

و زعم مجدي أن اعتصام رابعة العدوية كان جريمة معد لها مسبقا عن سبق إصرار وكان الهدف منها فض الاعتصام مهما كان الثمن مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية كانت تسعى لتبرئة الجهات الأمنية من أي تجاوزات مدعيا أن أن السلطة المصرية في ذلك الوقت كانت على استعداد لقتل 10 % من المتظاهرين .

الأمر المثير للاستغراب أن المذكور له تغريدات سابقة نشرها وقت الفض تكشف وتفضح كذبه ، من بينها أن الجيش أمن إخلاء الميدان من المعتصمين ، وأيضا : “ الداخلية المصرية : مقتل شرطي ثالث أثناء المواجهات مع عناصر مسلحة من المعتصمين بميدان رابعة العديوة ”، بالإضافة إلى تتغريدة أخرى جاء فيها : “ حيثيات حكم إعدام المتهمين باقتحام قسم كرداسة : الشعب ثار على جماعة إرهابية كانت تحكمه ”.