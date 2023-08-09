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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد إطار عمل متفق عليه بين السعودية وإسرائيل والمناقشات مستمرة.

وتوقع البيت الأبيض أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من الخريف القادم.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّه بالإمكان التوصّل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في غضون عام على الأكثر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنّه جرى الاتفاق بين واشنطن والرياض على الخطوط العريضة للاتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا مهمة يستغرق حلها وقتًا.

وأضافت أنّ السعودية ستطالب إسرائيل بـ"تنازلات كبيرة" في الموضوع الفلسطيني، من دون ذكر تفاصيل حولها.

وتابعت الصحيفة  بأن الولايات المتحدة ستمنح ضمانات للسعودية بخصوص خطوات تجاه الفلسطينيين مقابل حصول السعودية على مساعدات أميركية في المجال النووي المدني، وهو ما تعارضه إسرائيل.

وعبّر المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا للصحيفة عن "تفاؤل حذر"، ونقلوا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله لمستشاريه إنّه "ليس مستعداً لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل" على غرار ما فعلت الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولهم إن الملك بن سلمان "لا يتعجل" للتوصل إلى اتفاق كهذا، بسبب طبيعة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة والتي تعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بينما السعودية ستطالب في أي اتفاق مستقبلي بـ"تسويات كبيرة" بكل ما يتعلق بالفلسطينيين والتمكن من إقامة دولة فلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الأول من شهر أغسطس عن أمله في تطبيع العلاقات مع السعودية قبل مارس 2024، مؤكداً أنه طلب من الرياض الموافقة على تدشين رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مدينة مكة المكرمة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال في يناير الماضي، إنّ "الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطاً مسبقاً للسعودية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل".

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