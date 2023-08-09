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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر زيادة وبطء السرعة.. غرامات يتعرض لها المواطنون في قانون المرور

قانون المرور
قانون المرور

قانون المرور الجديد.. يعد قانون المرور الجديد أحد أهم القوانين التي خرجت للنور بعد الموافقة عليها من مجلس النواب ومن ثم اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها، وذلك لدوره الكبير في الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال ضبط النسق المروري.

تعديلات قانون المرور الجديدة جاءت مستهدفة ضبط العملية المرورية بالشارع لحماية المواطنين من خلال احكام السيطرة على المخالفين وضبط النسق المروري لتقليل معدل وقوع الحوادث التي تحدث على الطرق والتي يكون معظمها ناجم عن إهمال السائقين وتصرفاتهم غير المسؤولة.

الحفاظ على الحالة المرورية بقانون المرور

 

الحفاظ على الحالة المرورية من خلال قانون المرور جاء عبر اتخاذ عدد من الإجراءات وتنفيذها على قائدي السيارات، فارضا بذلك عقوبات الحبس والغرامة حال ارتكاب أي من المخالفات التي وردت ببنوده ومن ضمنها تجاوز السرعات المقررة أو تعطيل حركة الطرق وعرقلة سيرها عن طريق السرعات البطيئة.


 عقوبات قانون المرور،  جاءت متعددة ومتوافقة على حسب نوع المخالفة المرتكبة، لتصل إلى الحبس في بعض الأحيان مع توقيع الغرامة.

عقوبة السير ببطء في قانون المرور 


وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.

ايضا الغرامة السابق ذكرها تتم على كل من 

تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

خالف خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

عطل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.

عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق


كما وضع قانون المرور غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه وذلك لكل من:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

عدم اتباع تعليمات رجال المرور


وفرض القانون غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، بينما فرض غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك المركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وغرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

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