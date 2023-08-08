‏القبض على سائق ميكروباص عطل حركة المرور في التجمع الأول

‏ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق ميكروباص عطل حركة المرور بالتجمع الأول ، بعد نشر الواقعة عبر "فيسبوك" ، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوماً بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، معطلاً حركة المرور ومعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

‏ ووجه اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة بسرعة فحص الواقعة ، حيث أمكن تحديد وضبط السيارة "خاصة بأحد مكاتب الرحلات" وقائدها لا يحمل ثمة تراخيص.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.