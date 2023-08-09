الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية ويضبط مخدرات بـ12 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من (9 أشخاص من بينهم سيدة ، "لـ 4 منهم معلومات جنائية") بإدارة بؤرة إجرامية مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – إسطوانة لمخدر الهيروين – كمية من مخدر "الشابو" – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سيارتين – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى) .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.