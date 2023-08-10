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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات وسلاح.. الأمن العام يشن حملات مكبرة بأسيوط وأسوان وسوهاج

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكبرة إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز شرطة مديريات أمن (أسيوط – أسوان – سوهاج).

أسفرت الجهود فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (39) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (32 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (418) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") و ضبط (6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية) .. بحوزة (6متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (802) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) بحوزة (17 متهم " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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