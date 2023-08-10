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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب يجتمع بمجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء

صدى البلد

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، ومسئولي شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، ومصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مدينة العلمين.

 

تناول اللقاء، مناقشة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجارية ذات الصلة، والتطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة المنفذة؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، ومناقشة البحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار والصناعة الرياضية، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشئات الشبابية والرياضة، وتطوير المنشآت بشكل اقتصادي في إطار اجتماعي.

 

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات والمشروعات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

 

ولفت الدكتور أشرف صبحي الي أهمية شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية في تقديم خدماتها في مجال الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، ودور مصنع النجيل الصناعي في الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، والاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، وتحقيق العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع، وكذلك دور ومساهمة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء في العديد من الملفات الهامة.

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